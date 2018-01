White and Color Ambiance Starter Kit GU10 Color Ambiance Innehåller tre lampor med så kallad GU10-fattning – med vilka du kan ersätta dina halogenlampor, det vill säga dina spotlights. Även här får du med en brygga och en strömbrytare. Här kan du även få färgat ljus, totalt 16 miljoner färgkombinationer för att vara exakt. Lite dyrare, knappt 2 000 kronor.

White Ambiance Starter Kit E27 + brytare eller White and Color Ambiance Starter Kit E27 Startpaketet Philips Hue White innehåller tre lampor, en brygga och en strömbrytare. Det är ett vettigt alternativ för dig som är ny på området. Paketen med vita lampor är billigare än de som kan växla i färg. Här får du allt du behöver för att komma igång för strax över tusenlappen.

Start-kitet för Philips Hue finns i flera olika varianter och prisklasser. Det första du behöver bestämma är om du ska satsa på de vita lamporna (Hue White Ambiance) eller de lite dyrare lamporna som klarar av att visa upp till 16 miljoner färgkombinationer (Hue White and Color Ambiance). Att kunna lysa upp köket i rosa-lila är förmodligen inte något som du lär finna särskilt nödvändigt, men ha i åtanke att många av de mer avancerade funktionerna enbart fungerar tillsammans med Hue White and Color Ambiance.

Kortfattat kan man beskriva Philips Hue som ett anpassningsbart belysningssystem och som ger dig möjlighet att kontroller vilka lampor i ditt hem som ska tändas eller släckas – och vid vilket tillfälle detta ska ske. Alla kommandon skickas trådlöst via wifi och du kan dämpa ljuset, använda timer, byta färg och gruppera olika lampor till ett och samma kluster. Allt givetvis beroende på vilka produkter du valt.

Pris: 919 kronor hos M.nu

Philips Hue Light Strip Plus.

Philips Hue Light Strip Plus

Light Strip är, som namnet antyder, en slinga med flera små led-lampor som fungerar lika enkelt som övriga produkter till ditt Philips Hue-system. Perfekt att placera under bardisken, ovanförför diskbänken eller varför inte bakom tv: n. Light Strip Plus är väldigt flexibel och kan böjas, klippas och även förlängas om du köper till ytterligare en slinga.

Pris: 673 kronor hos Netonnet.

Philips Hue Still.

Philips Hue Still Taklampa

Det erbjuds en mängd olika kompletta taklampor som även de ansluts till ditt Philips Hue-system, här är ett exempel för 1 175 kronor som går att dimma och ställa in med valfri nyans av vitt ljus, från kalla energigivande dagsljus till avslappnande varmvitt ljus.

Pris: 1 175 kronor hos CDON.

Philips Hue Dimming Switch.

Philips Hue Dimming Switch

Du får visserligen en dimmer i startpaketet, men du vill förmodligen ha fler än en. En kan exempelvis sitta vid ytterdörren medan en är placerad på kylskåpet eller i sovrummet. Dimmern fäster du antingen via magneterna eller tejpremsorna på baksidan.

Pris: 229 kronor hos Netonnet.

Philips Hue Tap

En variant till dimmern är Hue Tap – en liten fjärrkontroll som varken kräver elanslutning eller batteri för att fungera, istället får den energi när du trycker in knapparna. Riktigt smart. Här får du fyra knappar, som du givetvis kan konfigurera för olika saker.

Pris: 499 kronor hos CDON.

Philips Hue Motion Sensor

Det här är ett riktigt användbart tillbehör från Philips själva. Som namnet skvallrar om är Philips Hue Motion Sensor en rörelsesensor som du kopplar ihop med ditt Hue-system. Enheten tänder lamporna när den känner av att någon är i närheten, och släcker lamporna när den inte har registerat någon rörelse på ett tag.

Pris: 340 kronor hos CDON.

Athom Homey

Okej, Athom Homey är inte framtagen specifikt för Philips Hue och är möjligen en lite väl dyr investering om du bara har utrustat ditt hem med smart belysning. Men har du ett smartare hem än så är Homey ett riktigt smidigt alternativ om du vill kunna detaljstyra dina prylar. Här kan du bland annat ställa in om lamporna ska göra en viss sak beroende på om något annat händer – exempelvis kan de tändas om din rörelsesensor går igång eller om din kamera upptäcker en familjemedlem.

Pris: 3 199 kronor hos M.nu

Flic

De smarta knapparna från Flic är framtagna för att styra saker från distans, och fungerar naturligtvis med Philips Hue. Här kan du exempelvis ställa in om ett klick ska släcka alla lampor medan två klick ska tända kökslamporna i en viss färg. Lite som en fjärrkontroll, förutom att de möjligen är enklare att slarva bort.

Pris: 349 kronor hos CDON.