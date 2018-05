Det är nog många av oss som någon gång tappat bort en nyckel – med ett kostsamt besök av låssmeden som resultat av missödet. Gärna då nattetid, så att det svider lite extra i plånboken. Numera finns en hel del smarta lås som kan eliminera de flesta tänkbara scenarier med just nycklar inblandade.

Uppkopplade lås: Så fungerar de – och här är riskerna

Användningsområdena är flera. Samtliga familjemedlemmar kan utrustas med brickor som känner av när de är vid dörren, eller helt enkelt låsa upp dörren med hjälp av telefonen. Hantverkaren kan få en temporär och tidsbegränsad kod eller behörighet till huset när du är borta för att installera den där tvättmaskinen.

Maten levererad - och inplockad i kylen?

Istället för att du behöver vara hemma när matkassen levereras kan istället leverantören själv gå in och ställa in varorna i kylskåpet. Grannen kanske rent av vill låna din cykel som är fastlåst? Inga problem – om låset är smart. Det är bara skicka access via mobiltelefonen och saken är biff.

Detta är bara några exempel på potentialen i denna relativt nya produktkategori. Men det finns givetvis även vissa baksidor med dessa ”nya” produkter. Vissa kräver en del ingrepp i dörren och det kan exempelvis vara bra att kolla med ditt försäkringsbolag om de godkänner produkten du tänkt att införskaffa.

Av de testade låsen hittar vi bara Yale Doorman i Stöldskyddsföreningens söktjänst över godkända produkter.

Yale Doorman V2N Smart Start-kit

Helhetslösning för dörrar och fönster

Yale Doorman samarbetar med olika larmbolag.

Ingen har väl undgått Yale Doormans massiva reklamkampanjer och runt om i villaområden blir lösningen alltmer vanlig (och synlig). Tillverkaren samarbetar dessutom med olika larmbolag, vilket säkert har spelat in när det gäller produktens popularitet. Lösningen skiljer sig från Danalock och Glue i den mening att med Yale Doorman byter du ut hela dörrens låskista, handtag med mera.

När låset väl är installerat och klart är det mycket enkelt och användarvänligt. Inifrån används vredet för att låsa och låsa upp, utifrån används antingen en kod eller nyckelbrickor – eller för högsta säkerhet en kombination av dessa plus automatiskt låsning.

För att koppla upp systemet mot ditt hemmanätverk krävs en extra modul till låset samt en box som ansluts till din router. Dessa ingår om du väljer att skaffa Yale Doorman via någon av larmleverantörerna Sector alarm eller Verisure. Via Verisure kan du dessutom köpa sändare och mottagare utan krav på abonnemang.

Kostanden för dessa är runt 700 kronor. Har du skaffat dessa kan du sedan, via en dedikerad app, öppna och låsa på distans (förutom att styra övriga funktioner i säkerhetspaketet om valt till detta). Du har dessutom hela tiden koll på vem som har tillgång till ditt hem och det går att skapa tillfälliga koder för besökare, hantverkare eller andra som behöver tillgång till ditt hem temporärt.

På insidan finns en stor LED-diod som lyser rött när du låser dörren och grönt när du låser upp. Det bjuds även distinkta ljudsignaler som indikerar de båda lägena, något som går att stänga av. Yale Doorman har andra produkter för en helhetslösning för hela hemmet i form av fönster och altandörrslås, kassaskåp och ett eget larmsystem vilket kan tilltala många.

Till just larmet finns en app men, tyvärr erbjuds ingen lösning för att styra de övriga produkterna. Vanligast är emellertid en kombination tillsammans med någon larmcentralerna. Doorman har för övrigt ett enklare inbyggt inbrottslarm. Om någon försöker dyrka upp låset börjar låset tjuta i 80 dB. Smart!

Tillverkare: Yale Doorman

Mer info: Yale Doorman

Funktion: Kod/bricklås till ytterdörr

Systemkrav:

Anslutning: Wifi, via extra modul

Batteri: 4 st AA-batterier,

Batteritid:cirka ett år

Storlek: utsida: (hxb) 290x46 mm, djup med handtag 80 (utan 23) mm Mått insida: (hxb) 290x64 mm, djup med handtag 94 (utan 37) mm

Vikt: IU

Pris vid test: 4 488 kronor.

Pris nu: Från 4 399 kronor hos Prisjakt inkl. 3 nyckelbrickor.

Bra och användarvänlig app

Kvalitetskänslan

Brett utbud av tillbehör och andra säkerhetsprodukter

Inbyggt larm på 80db

Dyrt

Uppkoppling kräver tilläggsprodukter eller abonnemang

Betyg: 8 av 10

Master Lock 4401

Smart hänglås med Iphone-problem

Att hålla reda på alla de där små nycklarna till dina låsbara hurtsar, skåp och diverse hänglås är inte alltid lätt. Framför allt eftersom du kanske inte vill ha dessa nycklar på knippan du alltid bär med dig. Smarta uppkopplade lås kommer nu på bred front och redan nu kan du ersätta många av dina nycklar med koder - eller varför inte appar?



Klarar även utomhusbruk

Master Lock 4401 är ett rejält hänglås som du kan använda både inomhus och utomhus, så länge temperaturen håller sig ovanför nollan. Det som skiljer det här låset från de flesta andra hänglås på marknaden är att du kan låsa upp det med en app via bluetooth.

Maste Lock-appen är gratis och vi började med att ladda ned den till vår Iphone 7 Plus med den senaste versionen av IOS 10. Och här stötte vi på patrull. Appen identiferade låset korrekt, efter att vi följt instruktionerna till punkt och pricka och matat in aktiveringskoden. Efter ett antal försök gav vi upp och bytte till en Androidmobil. Här funkade upplåsning helt utan problem. Märkligt.

Appen låter dig hantera flera lås från tillverkaren, men gränssnittet är på engelska och appen ville inte fungera korrekt på vår Iphone 7.

Iphoneproblem

I appen kan du dela ut en tillfällig upplåsningskod till andra användare, något vi testade från Androidmobilen, men inte heller då ville det fungera med Iphonen. Som tur är kan du även sätta en kod till låset, och därmed låsa upp det med hjälp av fyra knappar som är placerade kring led-lioden på framsidan.

Låset i sig ger ett väldigt robust intryck med en 9mm grov bygel av härdat stål och ett skyddat gummerat låshus. Den tillhörande appen är inte superlogisk, men hade den bara fungerat med Iphone hade vi inte gnällt speciellt mycket. Nu blir just den biten ett stort minus i protokollet.

Tillverkare: Master Lock Vault

Funktion: Hänglås med bluetooth

Systemkrav: Smartphone med Android eller IOS

Anslutning: Bluetooth

Storlek: 56 x 74 x 27 mm

Vikt: 365 gram

Övrigt: För både inomhus- och utomhusbruk

Pris vid test: 999 kronor

Pris nu: 749 kronor hos Clas Ohlson.

Rejält

Har även kombinationslås

Fungerade inte med Iphone-appen