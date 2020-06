Ett smart lås i hemmet handlar om mer än att kunna fjärrstyra tillgång till din bostad. Det innebär också att du får lite extra trygghet med koll på distans om dörren är låst eller olåst, och aktiv bevakning på när folk kommer och går.

Testade digitala lås

Kompakt eller komplett

Bekanta tillverkare

Det blir lättare att permanent eller tillfälligt dela ut rättigheter och åtkomst till familjemedlemmar eller bekanta, eller kanske till och med kattvakten och pizzabudet, istället för att behöva krångla med extranycklar. Lösningar med app, kodlås och kontaktlösa brickor kan dessutom vara en hjälp för den som har en funktionsnedsättning där fipplande med fysiska nycklar blir ett besvär.Smarta lås som du sätter i ytterdörren kostar någonstans mellan 1 000 och 5 000 kronor, och beroende på leverantör kan du också behöva lägga till en slant för uppkoppling till app och fjärråtkomst, då det kan handla om tillbehör och tillvalstjänster.Det finns i princip två typer av smarta dörrlås. Först har vi de som innefattar ett helt specialbyggt låshus, och en handtagsdel både på in- och utsidan. De är knepigare att montera på egen hand, även om det går om du har en vanlig standarddörr och är någorlunda händig. Många låssmeder idag erbjuder därför hjälp med installation av sådana.Dessa lösningar ger dig en klar fördel. De har en fysisk del på utsidan av dörren, så du kan få lösningar som kodlås på utsidan eller möjlighet att låsa upp med en bricka eller kanske till och med nfc-taggen i din mobil. De kan också ha sådant som inbyggd knapp-panel så att du kan slå in en kod för att komma in.Den andra typen av lås sitter enbart på insidan, och ersätter det manuella låsvredet. Det är kort och gott en servomotor som monteras på axeln som vredet sitter på, och som sedan kan styras trådlöst. De ger mer begränsade möjligheter, men är å andra sidan lättare att installera själv, och mer diskreta. Du får ett extra maffigt låsvred på insidan, men annars ser dörren ut precis som förr.Det visar sig att det fortfarande är samma fem större leverantörer av dörrlås nu som när vi senast testade lås för två år sedan. I alla fall i Sverige. Vi hittar en handfull andra varumärken i enstaka butiker, men inget som är brett tillgängligt, och det ser mest ut att handla om direktimport.Några av de vi testat är samma modeller som tidigare. Men med tanke på att det gått så pass lång tid tycker vi att det är värt att kolla in dem helt och hållet på nytt, med tanke på att mycket kan ha hänt med mjukvara och kringtjänster.De vi testar här är sådana som främst är tänkta för hemmet och har smidiga app-baserade lösningar via bluetooth och ibland koppling till smarta hemmet-hubbar med sådant som Zigbee eller Z-Wave. Det finns också en handfull kompetenta digitala lås som bara är lokala, med bricka eller kodlås. De är ofta mer tänkta för arbetsplatser och likande lokaler. De testar vi inte här.

Danalock V3 Z-wave

Minst i klassen och med ett lockande pris.

Betyg 4 av 5 Omdöme Danalock är det mest kompakta låset just nu, och som lokalt bluetooth-lås fungerar det problemfritt och prisvärt om än inte med så många extra finesser. Extra tillbehör för kodlås och fjärråtkomst ger mervärde och är inte heller det dyrt. Integreringen med smart-hubb är dock rätt så begränsad, vi hade hoppats på mer funktionalitet där. Positivt Snyggt och kompakt.

Lätt att komma igång.

Smarta tillval.

Många anslutningsalternativ. Negativt Något högljutt.

En del problem med statuskoll automatik.

Begränsad Z-Wave-funktion.

: Juni 2020: Vredmonterat: Bluetooth, Z-Wave Plus, Z-Wave

Friday Lock

Ett läckert designat dörrvred med flera nivåer av smarta funktioner.

Betyg 3 av 5 Omdöme Friday Lock är snyggt, har god grundkontroll och många smarta funktioner under huven. Men det har också en del småproblem både i hårdvara och mjukvara som förhoppningsvis kan redas ut i framtiden. Just nu skulle vi avvakta och vänta in det nya låset som Friday jobbar på och som inom kort ersätter detta. Positivt Snyggt lås med utbytbart ”skal”.

Inbyggd wifi för fjärranslutning.

Rörelsedetektor för dörrfunktioner. Negativt Kan vara bökigt att montera.

Kort batteritid.

Dörr- och knackdetektor inte helt pålitlig.

Juni 2020VredmonteratBluetooth, wifi

Glue Home Smart Lock

Enkelt lås till ytterdörren som vinner på sin smarta extratjänst.

Betyg 4 av 5 Omdöme Glue är ett enkelt och snyggt lås som ger dig god grundfunktion till ett överkomligt pris. Det har inte lika avancerad låskontroll som en del konkurrenter, men väger upp det med bra fjärråtkomst och sin smarta satsning på samarbete med dörrleveranser. Nu hoppas vi bara att tjänsten lanseras utanför ett par storstäder. Positivt Lätt att montera och använda.

Realtivt tyst låsmekanik.

Smarta Inhome-tjänsten.

Bra pris. Negativt Ingen låsläges-information.

Få mer avancerade låsfunktioner.

Inhome bara tillgängligt på ett fåtal orter.

: Juni 2020: Vredmonterat: Bluetooth, wifi via brygga

ID Lock 150

Komplett och funktionsrikt kodlåssystem för hemmet.

Betyg 2 av 5 Omdöme I grunden är det här ett stabilt och välbyggt kod- och brick-system till dörren som gör jobbet med hög säkerhetsnivå. För den som har tålamodet att sätta sig in i systemet så är det ingen brist på funktionalitet. Men jämfört med användarvänligheten vi får i konkurrerande system så ligger det i dagsläget en bra bit efter. Tiden har börjar springa ifrån ID Lock, och vi hoppas de tar nya tag och kommer ikapp. Positivt Gott om smarta funktioner.

Hög byggkvalitet.

Möljlighet till Z-Wave. Negativt Fortfarande begränsat via Z-Wave.

En del jobb att installera.

Omständligt att administrera.

Relativt dyrt.

: Juni 2020: Komplett låshus: Z-Wave med modul, bluetooth för firmwareuppgradering

Yale Doorman V2N Smart Start Kit

Klassikern Yale har hängt med länge och alltid levererat i topp.

Betyg 4 av 5 Omdöme En klassiker som bara blivit bättre med åren. Yale Doorman V2N tillsammans med Verisures minimala hubb ger dig alla fördelar av ett lokalt kodlås och alla fördelar med ett app-baserat uppkopplat lås i ett och samma paket, och de båda delarna gör varandra bättre. Positivt Bra, tydlig frontpanel.

Välbyggd och snygg.

Lyckad kombo med smart hubb.

Många nyckel-alternativ. Negativt En del jobb att installera.

Appen kunde vara lite renare.

Relativt dyr.

: Juli 2020: Komplett låshus: Bluetooth, ethernet via bryggan

