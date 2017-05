Cortana är som bekant ingen nyhet. Microsofts digitala assistent har funnits i Windows 10 och Xbox One sedan ett tag tillbaka, och även som app till Android och IOS. Men nu satsar Microsoft på att integrera rösten också i andra enheter, som i högtalaren Harman Kardon Invoke – och i bilar.



På Microsofts Build-konferens som äger rum just nu fick bland annat The Verge en förhandstitt på hur assistenten ska fungera. Allt det vi förväntar oss av en assistent – att kunna svara på enkla frågor om vädret, att skapa påminnelser och kolla vad som står i kalendern för dagen – fungerar som förväntat.