Det har länge funnits olika lösningar att koppla in i bilens OBD-kontakt, främst för att ha koll på hur många mil som körs privat och i tjänst, samt för att kunna lokalisera fordonet. Telia har tagit ytterligare några steg och erbjuder en mer komplett tjänst med bland annat mobilt bredband.

Flera moderna modeller är utrustade med små fabriksmonterade e-simkort och är genom dessa ständigt uppkopplade med funktioner som kan kontolleras och styras via en dedikerad app. BMW, Mercedes och Audi är tillvekare som ligger långt framme. Tekniken ger en bra överblick över bilen och det går exempelvis att låsa och låsa upp bilen, starta motor- och kupevärmare liksom att surfa på nätet (mot en avgift). För de som har äldre bilmodeller kommer nu en produkt som inte på långa vägar är lika avancerad, och inte heller integrerad i bilens system, men som ändå gör bilen betydligt mer modern.

Hårdvaran pluggas enkelt in i bilens OBD-kontakt

Telia Sense består av en hårdvara som enkelt pluggas in i bilen OBD-kontakt, den sitter vanligtvis strax under ratten till vänster. Efter att ha laddat ned Telia Sense-appen är det sedan bara att följa instruktionerna för att komma igång. Det hela är mycket enkelt och tar bara ett par minuter. Bilen är sedan konstant uppkopplad och ett trådlöst närverk skapas för de åkade i bilen. För 99 kronor i månaden ingår 20 GB surf, behöver du mer går det sedan att köpa till ytterligare 10 GB för 99 kronor per påfyllning.