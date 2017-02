Ett av problemen med att vara en så kallad "cord-cutter" – att klippa tv-kabeln och bara använda strömingstjänster via mediaspelare – är att det är en mindre omöjlighet att få allt material vi vill ha till en och samma mediaspelare. Har du Apple TV i vardagsrummet och vill kolla på The Grand Tour på Amazon Prime blir det svårt. Amazon finns inte på Apple TV, och visst kan du spegla innehållet från en Iphone eller Mac via Airplay – men det är inte en optimal lösning.

Det här problemet vill Caavo lösa. Caavo är (ännu en) mediaspelare för vardagsrummet. Eller ja, egentligen är det mer av en switch för video-input, men den erbjuder också mer än så för de 400 dollar (!) den kostar.

Bild: Caavo

Caavo presenterades på den amerikanska konferensen Recode, och rapporterades först om av The Verge. Caavo har nog många hdmi-portar på baksidan för att kunna kopplas till i stort sett alla mediaspelare och boxar vi har i vardagsrummet. Caavo fungerar med saker som Apple TV, Chromecast, Amazons Fire TV, och ett helt gäng boxar, spelkonsoler och blu ray-spelare). Caavos djuplänkar sedan innehållet i alla dessa prylar, och för allt samman i sitt eget gränssnitt.