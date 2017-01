Förra året blev vi grymt imponerade av klocktillverkarens första stapplande steg in i ”riktiga” finrummet av smartklockor. Att de tidigare tillverkat modeller med smarta funktioner är en sak, nu var det alltså dags att trycka in ett riktigt operativsystem under boetten.

Casio WSD-F10 var, och är, en träningsklocka med Android Wear och smarta en hel smarta lösningar och är anpassad för användning utomhus och är vattentät ner till 50 meter och utvecklades utifrån militära standardspecifikationer för att säkerställa att den ska tåla lite tuffare tag. Utöver att kunna mäta lufttryck, höjd över havet och finns inbyggd kompass, accelerometer och gyroskop samt applikationer anpassade för fiske, vandring och cykling. Men något som saknades var en inbyggd GPS.