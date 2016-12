Missa inte: Här är dörrklockan som låter dig prata med besökare – även fast du inte är hemma



Foto: Slide

Slide fungerar med en rad olika gardiner, och kopplas till bostadens wifi för att sedan kontrolleras via en app, som finns till IOS och Android. I appen kan vi sätta alarm för när vi vill ha ljus i bostaden, och stöd finns även för så kallat If this then that så att vi kan beordra gardinerna att öppna sig samtidigt som vi exempelvis startar den smarta kaffebryggaren. Vi kan även koppla Slide till högtalare som Amazon Echo och Google Home (som dessvärre inte finns i Sverige ännu).

Som med så många andra roliga (ibland galna) idéer pågår just nu en insamling på Kickstarter för att göra projektet till verklighet. Tycker du inte att dina gardiner är smarta nog för ditt smarta hem kan det här vara något att satsa på.

